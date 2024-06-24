KREDİ KARTI HARCAMALARININ ARTMASI ENGELLENEMEDİ

Merkez Bankası, artan kredi kartı kullanımına dair geçtiğimiz günlerde ilk tedbirini almış ve nakit avans çekimlerindeki faiz oranını yüzde 4,42 den, 5'e yükseltmişti. Ancak bu yükseliş kredi kartı kullanım oranını azaltmadı. Bankalar Arası Kart Merkezi verilerine göre Mayıs ayında kredi kartıyla yapılan harcamalar yüzde 103 arttı.