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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kredi kartının şifresini vermedi karısı dövdü | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Kredi kartının şifresini vermedi karısı dövdü!

        İstanbul Küçükçekmece'de, eşiyle boşanma aşamasında olan adam iddiaya göre, ortak kullandığı hesabın kredi kartı şifresini vermediği için eşi tarafından darp edildi. Darp anları cep telefonu kamerasına yansırken adam, kadından şikayetçi oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 13:03 Güncelleme: 05.07.2024 - 13:07
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        Kredi kartının şifresini vermedi karısı dövdü!
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        İstanbul'da olay, 22 Haziran 2024 tarihinde Küçükçekmece Halkalı'da yaşandı. İddiaya göre, Küçükçekmece Halkalı'da eşi Ö.U.T., ile birlikte yaşayan Ceyhun Osman T., karşı tarafın isteği üzerine boşanma kararı aldı.

        ŞİFREYİ VERMEDİ TARTIŞMA YAŞANDI

        İHA'da yer alan habere göre kararın sonrasında Ö.U.T., eşinden ortak kullandıkları kredi kartının şifresini istedi. Ceyhun Osman T.'nin, şifreyi vermemesi üzerine ikili arasında sözlü tartışma yaşandı.

        PARKTA TEKRAR ŞİFREYİ İSTEDİ

        Bir gün sonra çift Halkalı Çamlık Parkı'nda buluştu. Kadın boşanmak istediği eşinden kredi kartı şifresini tekrar istedi.

        DARP EDİLİP RAPOR ALDI

        Şifreyi vermeyen Ceyhun Osman T., eşi Ö.U.T. tarafından darp edildi. Darp anlarını ise cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Hastaneden darp raporu alıp karakola giderek eşinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #istanbul
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