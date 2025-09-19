Habertürk
        Kredi kartı ve KMH faiz oranı düştü! 2025 Eylül Kredi kartı ve KMH güncel faiz oranı ne kadar oldu?

        Kredi kartı ve KMH faiz oranı düştü! Kredi kartı ve KMH güncel faiz oranı ne kadar oldu?

        Merkez Bankası tarafından yayımlanan "Kredi Kartı ve Kredili Mevduat Hesaplarında Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmî Gazete'de duyuruldu. Buna göre, kredi kartı nakit avans ve KMH faiz oranlarında 25 baz puanlık düşüş yapıldı. Yeni oranlar, 24 Eylül 2025 tarihinde TCMB tarafından ilan edilecek. İşte, 2025 Eylül ayı itibarıyla güncel kredi kartı ve kredili mevduat hesap faizleri…

        Giriş: 19.09.2025 - 14:49 Güncelleme: 19.09.2025 - 14:49
        • 1

          Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizi olarak uygulanan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 43’ten yüzde 40,5’e düşürdü. Bu karar kapsamında kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesap faizleri 25 baz puan azaltıldı. İşte, 2025 Eylül itibarıyla güncel kredi kartı ve KMH faiz oranları…

        • 2

          2025 EYLÜL GÜNCEL KREDİ KARTI VE KMH ORANLARI KAÇ OLDU?

          Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile;kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesap faizleri 25 baz puan düşürüldü. Akdi faizler 4,75'ten 4,50'ye, gecikme faizi ise yüzde 5,05'ten, yüzde 4,80'e düşürüldü.

        • 3

          KARAR NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

          Geçiş sürecine ilişkin, söz konusu değişiklik çerçevesinde hesaplanacak oranlar 24 Eylül 2025’te TCMB tarafından ilan edilecek ve 1 Ekim 2025’ten itibaren uygulanacak. Bu tarihe kadar, tebliğin yayımı tarihinden önce yürürlükte olan oranlar geçerli olmaya devam edecek.

