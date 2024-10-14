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        Haberler Bilgi Ekonomi Kredi kartı limit vergisi nedir? 100 bin TL ve üstü kredi kartı limiti nasıl düşürülür, yükseltilir, değiştirilir?

        Kredi kartı limiti nasıl değiştirilir?

        Savunma Sanayi Destek Fonu kapsamında, limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 TL katılma payı alınacak. Bu kapsamda vatandaşlar, kredi kartı limit değişikliğinin nasıl yapılacağını merak ediyor. İşte, kredi kartı limit güncellemesinin en basit yolları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 11:50 Güncelleme: 14.10.2024 - 11:50
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        • 1

          AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Buna göre; limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarının hamilleri her bir kart başına yıllık 750 lira katılma payı ödeyecek. Peki, kredi kartı limiti nasıl güncellenir? İşte, detaylar...

        • 2

          KREDİ KARTI LİMİTİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

          Kredi kartı limitini değiştirmek için yapılabilecek en basit yol, mobil bankacılığı kullanmaktır. İlgili bankanın uygulamasına girerek, kredi kartı ayarlarından 'limit değişikliği' işlemi yapabilirsiniz.

          Başka bir seçenek olarak; bankanın müşteri hizmetleri ile direkt iletişime geçebilir ve limitinizi güncelleyebilirsiniz.

          Son seçenek olarak da bankanın şubesine giderek, talep edilen limit için bir dilekçe verebilirsiniz.

        • 3

          SAVUNMA SANAYİİ DESTEKLEME FONU (SSFD) NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

          Katılma payına ilişkin hükümler, 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.

        • 4

          HER YIL 5 OCAK'TA KATILMA PAYI KESİLECEK

          Kredi kartlarına yönelik katılma payı, kartı çıkaran kuruluşlar tarafından her yılın ocak ayının 5'inci günü itibarıyla kart hamilinin hesabına yansıtılacak, ilgili dönem hesap ekstresinde gösterilecek, kart hamilinden tahsil edilen tutar tahsilatı izleyen ayda verilmesi gereken banka ve sigorta muameleleri vergisi beyannamesiyle beyan edilecek ve bu verginin ödeme süresi içerisinde ödenecek. Yıl içinde alınan veya limiti anılan bent kapsamına giren kartlara ait katılma payı, kartın kullanıma açıldığı veya limit artışının yapıldığı ayın hesabına yansıtılacak, bu bent kapsamında ödenecek.

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