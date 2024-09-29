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        Haberler Bilgi Ekonomi Kredi kartı düzenlemesinde kredi ve kredi kartı borcu nasıl yapılandırılacak, kredi kartı asgari ödeme tutarı ne kadar?

        Kredi kartı borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma! Yeni kredi kartı düzenlemesi detayları

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kredi kartlarına yeni bir düzenleme getirdi. Buna göre; kredi kartı borcunun asgari tutarını ödeyemeyenler, tüm kredi kartı borcunu 60 aya kadar yapılandırılabilecek. Öte yandan, kredi kartı asgari ödeme tutarı, toplam kart limitine göre belirlenecek. İşte, yeni kredi kartı düzenlemesi detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2024 - 11:02 Güncelleme: 29.09.2024 - 11:02
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        • 1

          Kredi kartlarıyla ilgili milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni düzenlemeler yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni kararlara göre; borcunu ödeyemeyen vatandaşlar borçlarını 60 aya kadar vadelendirilebilecek. Ayrıca, kredi kartlarının asgari ödeme tutarı, kartın limitine göre belirlenecek. İşte, yeni kredi kartı düzenlemesi detayları...

        • 2

          BORCUNU ÖDEMEYENLER İÇİN 60 AYA KADAR VADE İMKÂNI

          Bireysel kredi kartlarında dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyenler, mevcut kredi kartı borç bakiyelerini 60 aya kadar yapılandırabilecek.

          Her aya düşen taksit tutarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Yapılandırılan kredi kartı borcunun en az yarısı ödeninceye kadar ilgili bankadaki kredi kartı limiti artırılamayacak.

        • 3

          YAPILANDIRMADA KULLANILACAK AZAMİ FAİZ ORANI YÜZDE 3,11

          TCMB de bireysel kredi kartlarında yapılandırmada kullanılacak azami faiz oranını referans faiz olan yüzde 3,11 ile sınırlandırdı.

        • 4

          BORÇLUNUN 1 YIL SÜRESİ VAR

          İhtiyaç kredileri ise anapara ve faiz ödemelerinin 30 günden fazla gecikmesi halinde ilave kredi olmadan 60 aya kadar yapılandırılabilecek. Borçlunun 1 yıl içinde yapılandırma için başvurması gerekiyor.

        • 5

          ASGARİ ÖDEME ORANI KREDİ KARTI LİMİTİNE GÖRE BELİRLENECEK

          Dönem borcunun yüzde 20'si olan asgari ödeme oranında sınır tutar, 25 bin liradan 50 bin liraya çıkarıldı. 50 bin lira ve altında olan kredi kartları için asgari ödeme oranı dönem borcunun yüzde 20'si olurken, 50 bin lira ve üzerinde olanlarda yüzde 40 olarak uygulanacak.

        • 6

          KREDİ KARTI AZAMİ FAİZ ORANLARI DEĞİŞİYOR

          BDDK'nin adımlarıyla uyumlu şekilde TCMB, bireysel kredi kartlarına uygulanan azami akdi faiz oranlarını kredi kartı dönem borcuna göre referans orana bağlı olarak farklılaştırdı. Bu kapsamda belirlenecek oranlar 24 Ekim'de açıklanacak ve 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.

        • 7

          Referans oranın aynı kalması halinde azami akdi faiz oranları; dönem borcu 25 bin liranın altında olan kredi kartları için yüzde 3,50, 25 bin-150 bin lira olan kredi kartlarında yüzde 4,25 ve 150 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarında yüzde 4,75 olacak.

          Kredi kartları vasıtasıyla nakit çekim/kullanım azami akdi faiz oranı ise yüzde 5 seviyesinde korundu.

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