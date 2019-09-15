15 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından bankalar da teker teker faiz indirmeye başladı. Mevduat faiz oranları da gerilerken konuttan taşıta faiz oranları da aşağı çekildi. Ancak en önemli avantaj ihtiyaç kredisinde sağlanacak gibi. Çünkü öncesinde yıllık yüzde 25'e kadar çıkan ihtiyaç kredileri aylık yüzde 1.25 yıllık yüzde 14-16'ya inmiş durumda. Bu ise özellikle kredi kartı borcu olan ve bu borcu her ay asgari ödeme tutarını ödeyerek sürdürenler için kaçınılmaz bir fırsat yarattı.
Çünkü kredi kartı faiz oranları şu anda eğer asgari tutarı da yatırmadıysanız asgari ödeme tutarı için aylık yüzde 2.4 asgari ödemenin üstü ise yüzde 2. Vatandaşın büyük çoğunluğunun asgari ödemeyi gerçekleştirerek hayatını devam ettirdiğini bankacılar ifade ediyor. Peki yüzde 2 ile borcu yüzdürmek ne anlama geliyor? Bir örnek ile açıklayalım. 10 bin lira kredi borcunu bu şekilde sürdüren vatandaş 1 yıl sonunda tam 2 bin 400 lira faiz ödemek zorunda kalıyor.
SADECE BİN LİRA FAİZ
Oysa aynı kişinin Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından aylık yüzde 1.25'e düşen ihtiyaç kredisi kullanması durumunda ödeyeceği faiz, BSMV ve KKDF dahil toplam sadece bin liraya indi. Bunun yanında 50 lira kredi tahsis ücreti var.
aynı kişinin 1 yıl boyunca ödeyeceği aylık taksit 917 lira civarında olacak. Sonuçta 12 ayda 11 bin lira ödeme borcun sona ermesini sağlayacak.
362 LİRA TAKSİT BİLE MÜMKÜN
Aynı kişi eğer vadeyi 36 aya yayarsa aylık taksit 362 liraya inecek ve 3 yıl boyunca ödeyeceği faiz de yine KKDF ve BSMV dahil 3 bin 15 bira ile sınırlı kalacak. Böylece bir çok kişi için artık içinden çıkılmaz hale gelmiş kredi kartı borcu da daha düşük taksit ödemesi sayesinde yeni kart borcunun da ödenebilecek düzeye gelmesini sağlayacak ve içine düşülen bu tuzaktan kurtulunmuş olacak.
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