Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 2. haftasında E Grubu'nda İngiliz ekibi Chelsea, Rusya'nın Krasnodar takımına konuk oldu. FIFA kokartlı hakemimiz Ali Palabıyık'ın yönettiği müsabakada Chelsea, Krasnodar'u 4-0 mağlup etti.

Chelsea'nin gollerini, 37. dakikada Hudson-Odoi, 76. dakikada Werner (penaltıdan),79. dakikada Ziyech ve 90. dakikada Pulisic kaydetti. Bu sonuçla Chelsea puanını 4'e çıkarırken, Krasnodar 1 puanda kaldı.