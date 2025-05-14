'Kramer Kramer'e Karşı'nın Oscar ödüllü yönetmeni Robert Benton hayatını kaybetti

Oscar ödüllü yönetmen Robert Benton, 92 yaşında hayatını kaybetti. Benton'ın oğlu John Benton, babasının pazar günü Manhattan'daki evinde 'doğal nedenlerle' öldüğünü açıkladı.

'Bonnie ve Clyde'ın ortak yaratıcılarından biri olarak Hollywood'daki kuralları yeniden belirlemeye yardımcı olan Benton, daha sonra 'Kramer Kramer'e Karşı' ve 'Yürekte Bir Yer'in senarist ve yönetmeni olarak ana akım sinemasının başarılı örneklerini sunmuştu.

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ABD'li yönetmen, 40 yıllık sinema kariyeri boyunca 6 kez Oscar adaylığı alırken ödüle; 3 kez lâyık görüldü. Robert Benton, Oscar ödüllerini 'Kramer Kramer'e Karşı' filminin senaristi ve yönetmeni olarak, 'Yürekte Bir Yer'in ise senaristi olarak kazandı.

Oyuncular tarafından dikkatli ve güvenilir biri olarak takdir gören Robert Benton; Dustin Hoffman, Meryl Streep ve Sally Field'ın Oscar ödülü kazandıkları filmleri yönetti.

1979 yapımı 'Kramer Kramer'e Karşı'nın başrollerinde Dustin Hoffman ve Meryl Streep yer aldı

Robert Benton, çocukken şiddetli disleksi (öğrenme bozukluğu) nedeniyle aynı anda birkaç sayfadan fazlasını okuyamamasına rağmen, Philip Roth, E.L. Doctorow ve Richard Russo'nun da aralarında bulunduğu yazarların romanlarının film uyarlamalarını yazdı ve yönetti.