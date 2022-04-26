İspanya Kralı ilk kez servetini açıkladı

İspanya Kraliyet Sarayı'ndan yapılan açıklamada Kral Felipe'nin servetinin 2.6 milyon euro olduğu açıklandı.
Açıklama, İspanya hükümetinin kraliyette 'şeffaflığı artırmak ve güçlendirmek adına' yasa çıkarılacağını ifade etmesinin ardından geldi.
Kral Felipe'nin servetinin 2.6 milyon euro olduğu, bunun 2.3 milyon euroluk kısmının bankada ve diğer hesaplarında bulunduğu, yaklaşık 300 bin euro değerinde de sanat eseri, mücevheri olduğu ifade edildi. Babasının aksine Kral Felipe’nin ülke dışında bir gayrimenkulü ya da yatırımı olmadığı kayıtlara geçti.
BABASI ÜLKEDEN KAÇMIŞTI
İspanya'da 39 yıl (1975-2014) boyunca devlet başkanı olan ve diktatör Franco'nun ardından demokrasiye geçişin önünü açan biri olarak bilinen 82 yaşındaki eski Kral Juan Carlos, 18 Haziran 2014'te tahtını oğlu Felipe'ye bırakmış ve ardından 2 Haziran 2019'da kraliyet ailesi içindeki tüm resmi sorumluluklarını sona erdirdiğini duyurmuştu.
Haklarındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle zor dönemden geçen İspanya Kraliyet Ailesi, Mekke-Medine hızlı tren projesi ihalesinden komisyon almakla suçlanan emerit Kral Juan Carlos'un devletten aldığı maaşı kesmişti.
Tahtını 2014'te oğlu 6. Felipe'ye bırakan 82 yaşındaki Juan Carlos kral unvanını korumaya devam ederken, bu zamana kadar devlet bütçesinden yıllık 198 bin 845 avro maaş alıyordu.
Aldığı komisyonun 65 milyon avrosunu arkadaşı Corinna zu-Sayn-Wittgenstein'a bağışladığı ve bunu Panamalı vakıf aracılığıyla İsviçre bankalarındaki bir hesaba göndererek yaptığı iddia edilen Juan Carlos hakkında İsviçre'nin ardından İspanyol mahkemesinde de soruşturma başlatılmıştı.
Juan Carlos ile ilgili söz konusu iddialar hakkında iki kez mecliste soruşturma komisyonu açılması girişiminde bulunulsa da başta koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ile ana muhalefetteki Halk Partisinin (PP) oylarıyla bu teklifler reddedilmişti. Son olarak 2020'de İspanya Kraliyet Aliesi tarafından yapılan açıklamada, 82 yaşındaki Carlos'un ülkeden ayrılma kararı aldığı bildirilmişti.
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