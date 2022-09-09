Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya Kraliçe II. Elizabeth'in vefatının ardından tahta oğlu III. Charles geçti! Yeni İngiltere Kralı kim oldu?

Kraliçe II. Elizabeth'in vefatının ardından tahta oğlu III. Charles geçti

Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth öldüğü anda, tahtın yeni sahibi veliahtı Galler Prensi Charles oldu. Kral III. Charles, geçmişi 18. yüzyıla giden bir beyanname okuyacak

09.09.2022 - 09:34 | Güncelleme: ABONE OL
Kraliçe II. Elizabeth'in vefatının ardından tahta oğlu III. Charles geçti! Yeni İngiltere Kralı kim oldu?
Birleşik Krallık'ın yeni kralı: III. Charles
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / Ajanslar

Tarihin en uzun veliaht prenslerinden olan Charles, annesinin 70 yıllık liderliğinin ardından tahtın yeni ismi oldu.

Prens Charles öncelikle hangi isimle anılmak istediğine karar verdi, Kral III. Charles olarak anılmayı istedi.

Yalnızca onun değil oğlunun ünvanı da değişecek.

Fotoğraf: AP
Fotoğraf: AP

Veliaht Prens haline gelecek olan William, babasına ait olan Galler Prensi ünvanını otomatik olarak almıyor. Ancak yine babasına ait olan Cornwall Dükü ünvanını hemen alacak. Eşi Catherine de Cornwall Düşesi ünvanını.

Fotoğraf: AP
Fotoğraf: AP

İlk 24 saat içinde Charles, Kral ilan edilecek. Bu ilk tören St James's Sarayı’nda Katılım Konseyi önünde gerçekleşecek.

Bu konseyin üyeleri arasında kıdemli milletvekilleri, bazı üst düzey kamu görevlileri ile Londra Belediye Başkanı da yer alıyor.

Bu törene 700’den fazla kişi katılabilir ancak süre darlığı nedeniyle toplanacak konseyin sayıca bunu altında kalması bekleniyor.

Fotoğraf: AP
Fotoğraf: AP

1952 yılındaki son konsey yaklaşık 200 kişi ile toplanmıştı.

Kral geleneksel olarak bu törene katılmıyor.

Bu toplantıda Kraliçe II. Elizabeth’in ölümü açıklanacak ve yeni hükümdarın ilanı sesli olarak okunacak.

Fotoğraf: AP
Fotoğraf: AP

Bu ilanda kullanılan ifadelerde değişiklikler olabiliyor ama geleneksel olarak dualar ve bağlılık ifadelerinden oluşuyor. Giden hükümdar anılırken, yerini alana bağlılık dile getiriliyor.

Bu ilan daha sonra Başbakan ve Canterbury Başpiskoposusunun da bulunduğu bazı üst düzey kişiler tarafından imzalanıyor.

BEYANNAME OKUYACAK

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Katılım Konseyi geleneksel olarak bir gün içinde yeniden, bu kez Kral’ın da katılımı ile toplanıyor.

Birleşik Krallık'ta Kral ya da Kraliçe devletin de başı konumunda bulunuyor. Kral tarafından, geçmişi 18. yüzyıla giden bir beyanname okunacak.

Trompetçilerin seremonisi sonrası Charles’ın Kral olduğu halka ilan edilecek. Bu anons St James's Sarayı’ndaki balkondan, bu iş için görevli kişi tarafından yapılacak.

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Bu görevli, “Tanrı Kralı korusun” diye bağıracak ve 1952 yılından bu yana ilk kez İngiltere ulusal marşı “Tanrı Kralı korusun” sözleri ile söylenecek.

Hyde Park’ta, Londra Kulesi’nde ve kraliyet gemilerinden kutlama amaçlı olarak tüfek ve top atışı yapılacak, Charles’ın kral olduğu Edinburgh (İskoçya), Cardiff (Galler) ve Belfast’ta (Kuzey İrlanda) da ilan edilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Türkiye güneşli, sıcaklıklar artıyor!
Türkiye güneşli, sıcaklıklar artıyor!
Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti
Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti
65 noktada uyuşturucu operasyonu!
65 noktada uyuşturucu operasyonu!
Yargıtay'dan emsal boşanma kararı!
Yargıtay'dan emsal boşanma kararı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.