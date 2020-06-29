DHA

İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in İskoçya´nın Aberdeen kentinde bulunan ve bir doğa harikası olan Balmoral Şatosu'nun başı bugünlerde doğa gezginleriyle dertte.

DHA'nın haberine göre Kraliçe'nin kış aylarında kaldığı aile şatosunun yetkilileri, şato ve çevresinde tuvalet ihtiyacını açık havada giderenleri ve etrafa tuvalet kağıdı bırakanları uyardı.

Açıklamada "İşemek istiyorsanız lütfen 30 metre ilerideki ırmak veya küçük gölleri kullanın. Diğer ihtiyaçlarınızı gidermek için binalardan, patikalardan, su kaynaklarından ve hayvan çiftliklerinden mümkün olduğunca uzağa gidin" denildi.