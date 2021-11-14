Kraliçe Elizabeth anma törenine katılamayacak

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in sağlık sorunları nedeniyle Glasgow’da gerçekleştirilen İklim Zirvesi’ne katılmamasının ardından gözler Kraliçe’ye çevrilmişti.

Geçtiğimiz hafta, doktorların dinlenmesini tavsiye ettiği Kraliçe’nin Londra'daki Birinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden askerlerin anısına düzenlenen geleneksel "Rememberance Sunday" adlı anma törenine katılacağı açıklanmıştı.

Ancak, Buckingham Sarayı’ndan bugün yapılan açıklamada, Kraliçe'nin belini incittiği gerekçesiyle törene katılmayacağı ifade edildi. Açıklamada, “Kraliçe, törene katılım gösteremeyeceği için hayal kırıklığına uğradı” denildi.

Rememberance Sunday, sağlık sorunları yaşayan Kraliçe’nin 1 ay sonra katılacağı ilk tören olması bakımından önem taşıyordu.