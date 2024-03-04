Kraliçe Camilla da göreve ara verdi

İngiltere’den gelen haberler, “Kraliyette neler oluyor?” dedirtecek cinsten. İyi huylu prostat büyümesi nedeniyle tedavi gördüğü açıklanan Kral Charles’ın tüm kraliyet görevlerini ertelemesinin ardından, Galler Prensesi Kate Middleton da karnından olduğu ameliyat nedeniyle bir süredir istirahatte ve kraliyet görevlerinden uzak. Şimdi, Kral Charles’ın eşi Kraliçe Camilla da kraliyet görevlerine ara veriyor.

Kraliyet ajandasına göre Camilla, Westminster Abbey'deki İngiliz Milletler Topluluğu Günü töreninde kraliyet ailesine liderlik edeceği 11 Mart'a kadar herhangi bir görevde yer almayacak.