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        Haberler Dünyadan Kral Charles ve Kraliçe Camilla'ya geleneksel ada karşılaması - magazin haberleri

        Kral Charles ve Kraliçe Camilla'ya geleneksel ada karşılaması

        Kanser tedavisi sonrası en uzun gezisine çıkan Kral Charles ile eşi Kraliçe Camilla'nın Samoa Adaları ziyaretinde geleneksel karşılama töreni düzenlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2024 - 10:35 Güncelleme: 24.10.2024 - 10:35
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        • 1

          Avustralya turuna çıkan Kral Charles ile Kraliçe Camilla'nın son adresi, Pasifik'teki ada ülkesi Samoa Adaları oldu.

          İngiliz kraliyet çiftinin resmi ziyaretinde ada ülkesinin geleneksel karşılama seremonisi düzenlendi.

        • 2

          Ulusal Samoa Üniversitesi'nin düzenlediği etkinliğe katılan Kral Charles ile Kraliçe Camilla, geleneksel kıyafetlerin benzeri olan beyaz kıyafetler giymeyi tercih etti.

        • 3

          Etkinlik, bir lidere ava bitkisinin toz haline getirilmiş köklerinden yapılan özel bir içeceğin verildiği, Samoa kültüründe büyük bir saygının işareti olan ava töreniydi.

        • 4

          Tören katılımcılarından biri çifti selamlayan kısa bir konuşmayla töreni açtı. Konuşmacı, kraliyet üyelerinin Samoa Adaları'na yaptığı devlet ziyareti onuruna Samoa kültüründeki en yüksek saygı protokolünü gerçekleştirdiklerini belirtti.

        • 5

          Törende Kral Charles'a, gelenek olduğu üzere ava kasesi verildi.

        • 6

          Törene Devlet Başkanı Le Afioga ia Tuimaleali'ifano Va'aleto'a Sualauvi II ev sahipliği yaptı.

        • 7

          Kraliyet ailesine ayrıca ziyaretlerinden dolayı teşekkür etmek amacıyla geleneksel hediyeler de sunuldu.

        • 8

          Etkinlik, Kral Charles'ın Samoa'ya yaptığı ilk resmi ziyaret anlamına gelen, ada ülkesine yaptıkları dört günlük ziyarette planlanan birçok etkinlikten sadece biriydi.

        • 9

          Kral Charles bu hafta İngiliz Milletler Topluluğu başkanları ve başbakanlarıyla bir araya gelecek. Kraliyet mirasından iklim değişikliği eylemine kadar her şeyi tartışacakları bir toplantıya başkanlık edecek.

        • 10

          Toplam dokuz gün planlanan Avustralya turu, Kral Charles'ın kanser tedavisinin ardından yaptığı en uzun gezi oldu.

          Bir kraliyet sözcüsü, daha uzun planlanan ancak dokuz güne indirilen turun Charles'ın doktorlarının tavsiyesi olduğunu belirtti.

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