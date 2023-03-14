Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Kral Charles'ın resmini taşıyan ilk pullar üretildi

İngiltere'de Kraliçe Elizabeth'in hayatını kaybetmesiyle tahta çıkan Kral 3. Charles'ın resmini taşıyan ilk pullar üretildi

Giriş: 14.03.2023 - 15:01 | Güncelleme: ABONE OL
Kral Charles'ın resmini taşıyan ilk pullar üretildi
Kral Charles'ın resmini taşıyan ilk pullar üretildi
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

İngiltere'de Eylül 2022'de tahta çıkan Kral 3. Charles'ın resmini taşıyan ilk pullar üretildi.

İngiliz yayın kuruluş BBC'nin haberine göre, bahçe çiçekleri resimlerinden oluşan özel bir pul serisinde Kral Charles'ın silueti yer alacak.

Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından geçen aya kadar kraliçenin resmi ve siluetlerinin kullanıldığı ülkede Kral Charles'ın resmi ilk kez bir pul serisi üzerinde bulunacak.

Birleşik Krallık posta teşkilatı (Royal Mail) Dış İlişkiler ve Politika Direktörü David Gold, bahçe çiçekleri resimleri bulunan pul serisinde Kral Charles'ın siluetinin bulunmasının kralın bahçıvanlığa ve çiçeklere ilgisini de yansıttığını belirtti.

Kral Charles'ın siluetini taşıyan posta pulları gelecek hafta görücüye çıkacak ancak stoklardaki eski pullar tükenene kadar kullanımda olmayacak. Kralın resmini taşıyan pulların postaların üzerinde gelecek aydan sonra görüleceği tahmin ediliyor.

Kraliçe Elizabeth'in resmini taşıyan ilk pullar, 1952'de tahta çıkışından 16 yıl sonra kullanılmaya başlamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Biden ve Sunak'tan AUKUS görüşmesi
Biden ve Sunak'tan AUKUS görüşmesi
İngiltere'de göçmen yasası protestosu
İngiltere'de göçmen yasası protestosu
Kurşun lahitte bulundu... Tam konumu gizli tutuluyor
Kurşun lahitte bulundu... Tam konumu gizli tutuluyor
İngiltere'de sarı alarm!
İngiltere'de sarı alarm!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.