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        Haberler Dünyadan Kral Charles için verilen ziyafetin faturası 475 bin Euro çıktı - Magazin haberleri

        Kral Charles için verilen ziyafetin faturası 475 bin Euro çıktı

        Fransa Cumurbaşkanı Emmanuel Macron'un eylül ayında Kral Charles için verdiği büyük ziyafetin faturası kesildi. Mavi ıstakozlu menünün sunulduğu abartılı ziyafet, denetime takıldı. Yüksek denetim kurumu, Macron'u uyardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2024 - 10:43 Güncelleme: 02.08.2024 - 10:43
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        • 1

          İngiltere Kralı III. Charles, geçen yıl eylül ayında Fransa Cumurbaşkanı Emmanuel Macron'un konuğu olmuştu. Şimdi o şık yemeğin faturası ortaya çıktı.

          Emmanuel Macron'un, Kral Charles için verdiği cömert akşam yemeği, Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ne 475 bin Euro'ya (17 milyon TL) mâl oldu. Akşam yemeğine harcanan paranın 165 bin Euro'dan fazlası yemek hizmetlerine, 40 bin Euro'su ise içeceklere harcandı.

        • 2

          Charles ve eşi Camilla onuruna verilen; oyuncu Hugh Grant, futbol menajeri Arsene Wenger ve Rolling Stone grubu solisti Mick Jagger'ın da aralarında bulunduğu yıldızlarla dolu ziyafette Emmanuel Macron, hiçbir şeyi eksik etmedi. Mavi ıstakoz ve yengeçten oluşan bir menünün ardından misafirlere Bresse tavuğu ve mantarlı gratin ikram edildi.

        • 3

          Masada ayrıca Fransız Comté ve İngiliz Stichelton peynirleri dahil olmak üzere çeşitli peynir türleri de vardı.

          Tatlı olarak güllü macaroon ve gül yaprağı kremasıyla ahududu ve liçi meyveleri ikram edildi.

        • 4

          Versailles Sarayı'ndaki abartılı ziyafet, Kral Charles'ın İngiltere ve Fransa arasındaki ittifakı güçlendirmeyi amaçlayan üç günlük resmi ziyaretinin bir parçasıydı. Başlangıçta mart ayı için planlanmıştı, ancak Fransa'da emeklilik reformu konusundaki yaygın protestoların büyük şehirleri etkilemesi üzerine eylül ayına ertelenmişti.

        • 5

          Charles için Fransa'da verilen ziyafet, denetime takıldı. Fransa'nın yüksek denetim kurumu Cour des Comptes, cumhurbaşkanlığı hesaplarına ilişkin yıllık raporunda, devlet resepsiyonlarına yapılan yüksek harcamaların, bütçelerinde 8,3 milyon Euro açık vermelerine yol açtığı konusunda uyardı.

        • 6

          Cour des Comptes, Elysée Sarayı'nı, cumhurbaşkanlığının mali dengesini yeniden sağlamak için çaba göstermeye çağırdı.

        • 7

          Raporda bahsedilen tek ziyaret, Kral Charles'ınki değildi. Temmuz 2023'te Hindistan Başbakanı Narendra Modi için Louvre'da verilen ve cumhurbaşkanlığı Ofisi'ne 412 bin Euro'ya mâl olan ziyafet de denetime takıldı.

        • 8

          Denetim Ofisi, bu devlet resepsiyonları da dahil olmak üzere daha yüksek harcamaların bir sonucu olarak cumhurbaşkanlığı harcamalarının önceki yıla göre yüzde 14 arttığını açıkladı.

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