Kral Arthur: Kılıç Efsanesi, 2017 yapımı, yönetmenliğini Guy Ritchie'nin üstlendiği Kral Arthur efsanesinden uyarlanan fantastik macera filmi. Klasik Kral Arthur efsanesine farklı bir cenahtan yaklaşmayı hedefleyen yeni filmin senaryosu ise Joby Harold'a ait. Charlie Hunnam'ın Kral Arthur'u ete kemiğe büründürdüğü filmde, genç yıldıza Jude Law, Djimon Hounsou ve Eric Bana eşlik ediyor. Film, Marvel Cinematic Universe benzeri şekilde Kral Arthur karakterlerinin ayrı maceralarını anlatacak yeni bir film serisinin ilk filmi olma özelliğini taşımaktadır.

KRAL ARTHUR: KILIÇ EFSANESİ FİLMİ KONUSU

Çocukken babası Kral Uther Pendragon (Eric Bana) ve annesi Kraliçe Igraine zalim Vortigern (Jude Law) tarafından öldürülüp tahtı gasp edilen genç Arthur (Charlie Hunnam), Londinium sokaklarında yaşamakta ve geçmişine dair hiçbir şey hatırlamamktadır. Ama bu durum sihirli kılıç Excalibur'u kayadan çekince değişir. Kılıcın gücü tarafından yönlendirilen Arthur gücüyle ne yapacağına karar vermek zorunda kalır. Guinevere (Astrid Bergès-Frisbey) adında gizemli gen bir kadınla tanıştıktan sonra kılıcı kontrol etmeyi öğrenmeye, şeytanlarıyla yüzleşmeye, ailesini katledip hakkı olan tahtı gasp eden tiran Vortigern'i yenmeye ve tahtını geri alıp kral olmaya karar verir.

KRAL ARTHUR: KILIÇ EFSANESİ FİLMİ OYUNCULARI