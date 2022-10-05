Kral Charles oğluna kira ödeyecek

700 BİNİ STERLİNİ AŞKIN KİRA GELİRİ

Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından Kral Charles'dan Cornwall dükü unvanını da alan Prens William, Kral Charles'ın en sevdiği evlerden Highrove'un sahibi oldu. Kral Charles'ın bu evi 1980'lerde aldığı ve eğer burada oturmaya devam etmek istiyorsa oğluna kira ödemesi gerektiği ifade edildi. William bu sayede yılda 700 bin sterlini aşkın gelir elde edecek.

Highgrove, Charles'ın sık sık kaldığı bir yer. Ayrıca geçen annesinin vefatının ardından kısa bir süre de orada kaldı. Sun'a konuşan bir kaynak, "Kralın uzun bir kira listesi var ve Highgrove House ve çevresindeki arazide kira ödüyor." dedi.