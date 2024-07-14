ÖSYM'DEN UYARI!

İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ PAZAR GÜNÜ AÇIK!

14 Temmuz 2024 pazar günü İlçe Nüfus müdürlükleri açık olacak.

2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına katılacak adaylar için Malatya İlçe Nüfus Müdürlükleri, özel olarak hizmet verecek. Sınava katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T.C. Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyenlere kolaylık sağlanacak.

14 Temmuz 2024 Pazar günü, sınava girecek adaylar için Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Nüfus Müdürlükleri 07.00-14.30 saatleri arasında açık olacak. Adaylar, "Sınava Giriş Belgesi" ve 1 adet fotoğraf getirmeleri halinde, yeni kimlik kartı düzenlenene kadar geçerli olacak "Geçici Kimlik Belgesi" alabilecekler.