Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
KPSS TERCİH KILAVUZU 2022: KPSS ortaöğretim, önlisans, lisans, tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?

KPSS tercih kılavuzu 2022: KPSS ortaöğretim, önlisans, lisans, tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?

KPSS oturumlarının tamamlanması ve akabinde sonuçların açıklanmasıyla birlikte tercih kılavuzları gündeme geldi. Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme tercihleri için tarihler belli oldu. Binlerce memur adayının katılım sağladığı KPSS sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte, gözler ÖSYM tarafından açıklanacak KPSS tercih kılavuzuna çevrildi. İşte, ÖSYM KPSS tercih takvimi 2022…

Giriş: 29.11.2022 - 21:17 | Güncelleme: ABONE OL

  • KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim oturumlarının tamamlanmasıyla birlikte, KPSS tercihlerinin ne zaman başlayıp tercih kılavuzunun ne zaman yayımlanacağı adayların takibinde. ÖSYM tarafından yapılan 2022 KPSS takvimi sonrasında, KPSS tercih işlemlerinin başlayacağı tarih belli oldu. Peki, KPSS tercihleri ne zaman? KPSS ortaöğretim, önlisans ve lisans tercihleri ne zaman? İşte, ÖSYM KPSS tercih takvimi 2022

  • SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI

    "Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu'nda kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir."

    30 bin personel alımı için adaylar tercihlerini, 30 Kasım-5 Aralık 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir.

    SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

  • 2022 KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    ÖSYM tarafından paylaşılan açıklamaya göre KPSS-2022/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme tercih başvuruları 21 Aralık 2022 tarihinde başlayacak ve 28 Aralık 2022 tarihinde sona erecek.

  • KPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

    ÖSYM tarafından bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına yerleştirme tarihleri açıklanırken kılavuz henüz belli olmadı.

    Bu sebeple; branş, kontenjan, kadro dağılımı henüz bilinmiyor. Açıklandığında haberimizde olacak.

  • KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

    KPSS tercihleri, ÖSYM tarafından yayınlanacak olan tercih kılavuzu doğrultusunda gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin resmi sitesi 'https://ais.osym.gov.tr' adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel tercih başvurusu yapılabilecek.

    ÖSYM AİS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.