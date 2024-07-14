KPSS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? 2024 KPSS lisans soruları ve cevap anahtarı kitapçığı tamamı yayınlandı mı?
KPSS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı lisans sınava giren adayların gündeminde. ÖSYM tarafından adaylar ile paylaşılacak soru kitapçıkları ile lisans GY-GK ve Eğitim Bilimleri sorularına erişilebilinecek. KPSS soru ve cevaplarının açıklanmasıyla birlikte puan hesaplaması yapacak olan adaylar gözlerini ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Peki KPSS soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte GY-GK ve Eğitim Bilimleri 2024 KPSS soru ve cevap anahtarları hakkında detaylar
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ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS soruları ve cevap anahtarı araştırılıyor. KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu bugün saat 10.00’da, KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu ise yine aynı gün saat 14.30’da yapılıyor. Sınav sonrası adaylar KPSS lisans soru ve cevapları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. İşte KPSS soruları ve cevap anahtarları PDF görüntüleme ekranı 2024
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KPSS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
ÖSYM'den KPSS sınav soruları ve cevaplarının yayınlanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Ancak daha önce yapılan sınavlarda cevap anahtarları sınavın olduğu gün ilan edilmişti. Bu bilgilere göre 2024 KPSS Alan Bilgisi sınav sorularının, sınavlar bittikten sonra ilan edilmesi bekleniyor.
KPSS LİSANS OTURUMU SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK/BİTECEK?
KPSS Lisans sınavı, 14 Temmuz 2024 tarihinde saat 10:15'te başlayacak. Sınav, 130 dakika (2 saat 10 dakika) sürecek ve saat 12:25'te sona erecek. Aynı gün düzenlenecek olan Eğitim Bilimleri oturumu ise saat 14:45'te başlayacak ve 100 dakika sürecek, sınav 16:25'te tamamlanacak.
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KPSS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI KİTAPÇIĞI PDF TAMAMI NE ZAMAN YAYINLANIR?
2024-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri Oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları henüz açıklanmadı.
14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri Oturumları'nın Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları'nın %10'u açılacak. Daha sonra tamamı PDF olarak erişime açılacak. Soru ve cevapların tamamı sınavın yapıldığı günden sonra açıklanabiliyor.
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KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kamu Personel Seçme Sınavı 2024-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sonuçları 23 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak. Sınava giren adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.