KPSS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ÖSYM'den KPSS sınav soruları ve cevaplarının yayınlanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Ancak daha önce yapılan sınavlarda cevap anahtarları sınavın olduğu gün ilan edilmişti. Bu bilgilere göre 2024 KPSS Alan Bilgisi sınav sorularının, sınavlar bittikten sonra ilan edilmesi bekleniyor.

KPSS LİSANS OTURUMU SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK/BİTECEK?

KPSS Lisans sınavı, 14 Temmuz 2024 tarihinde saat 10:15'te başlayacak. Sınav, 130 dakika (2 saat 10 dakika) sürecek ve saat 12:25'te sona erecek. Aynı gün düzenlenecek olan Eğitim Bilimleri oturumu ise saat 14:45'te başlayacak ve 100 dakika sürecek, sınav 16:25'te tamamlanacak.