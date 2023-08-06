KPSS sınav yorumları ile ÖABT nasıldı, zor muydu kolay mıydı?
KPSS soru yorumları, 6 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı ile araştırılmaya başlandı. GY-GK, Eğitim Bilimleri ve Alan Bilgisi sınavlarının ardından Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne katılacak olan adaylar sınavın ardından KPSS yorumlarını sosyal medya hesapları üzerinden paylaşacak. İşte 2023 KPSS sınav yorumları...
- 1
KPSS sınav ve soru yorumları, Kamu Personeli Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı ile gündeme geldi. KPSS ÖABT, 6 Ağustos Pazar günü tüm Türkiye'de gerçekleştiriliyor. ÖABT saat 10:15'te başalarken İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri sınavı ise saat 14:45'te başlayacak. Sınavdan çıkan adaylar ise Twitter hesapları üzerinden KPSS ÖABT sorularına ilişkin yorumlarını paylaşacak. İşte adayların 2023 KPSS sınav yorumları ile ÖABT nasıldı, zor muydu kolay mıydı? sorusuna yanıtları...
- 2
KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS NASILDI?
ÖSYM tarafından memur alımı için düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 6 Ağustos Pazar günü uygulanıyor.
- 3
KPSS ÖABT SINAVI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?
Sınava katılım sağlayan adaylar KPSS ÖABT sınav yorumlarını sınavın hemen ardından Twitter üzerinden #KPSS2023 etiketi ile paylaşacaklar.
-
- 4
İŞTE 2023 KPSS SORU YORUMLARI