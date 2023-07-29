Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem KPSS SORU YORUMLARI 2023: Alan Bilgisi sınav yorumları ile KPSS soruları nasıldı, zor muydu, kolay mıydı?

        KPSS Alan Bilgisi sınav yorumları ile 2023 KPSS soruları zor muydu, kolay mıydı?

        KPSS soru yorumları araştırmaları bugünkü sınav ile beraber başladı. Memur olma hayaliyle KPSS Alan Bilgisi sınavına katılım sağlayanlar sosyal medyada KPSS soru yorumlarını paylaştı ve soruların zor mu, kolay mı olduğunu tartıştı. Adaylar "KPSS Alan Bilgisi sınav yorumları ile sorular nasıldı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 2023 KPSS Alan Bilgisi sınav yorumları hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2023 - 19:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          KPSS Alan Bilgisi sınavı ilk oturumu 29 Temmuz yani bugün saat 10.15'te başladı. İki oturumu bugün düzenlenen sınavın 3. oturumu ise yarın gerçekleştirilecek. Sınavın sona ermesinin ardından sosyal medyadan KPSS soru yorumlarını sizlerle paylaştık. İşte, "2023 KPSS soruları nasıldı, zor muydu, kolay mıydı?" sorusunun yanıtına dair detaylar...

        • 2

          KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS NASILDI?

          ÖSYM tarafından memur alımı için düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı 29 Temmuz 2023 Cumartesi günü uygulandı.

        • 3

          KPSS LİSANS SINAVI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?

          Sınava katılım sağlayan adaylar KPSS Lisans sınav yorumları Twitter üzerinden #KPSS2023 etiketi ile paylaştılar.

        • 4

          İŞTE 2023 KPSS SORU YORUMLARI

        • 5
        • 6
        • 7
        • 8
        • 9
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        8 katlı bina yıkım sırasında çöktü
        8 katlı bina yıkım sırasında çöktü
        Selin izleri siliniyor
        Selin izleri siliniyor
        Köylüler esrarengiz kazı için konuştu: Hazine mi var?
        Köylüler esrarengiz kazı için konuştu: Hazine mi var?
        Fransa onu konuşuyor
        Fransa onu konuşuyor
        “Kız arkadaşıma neden mesaj atıyorsun” cinayeti!
        “Kız arkadaşıma neden mesaj atıyorsun” cinayeti!
        Galatasaray'da yerli harekatı!
        Galatasaray'da yerli harekatı!
        Annesini arabanın anahtarını vermediği için öldürmüş
        Annesini arabanın anahtarını vermediği için öldürmüş
        Ali Koç'tan flaş sözler!
        Ali Koç'tan flaş sözler!
        Dehşet görüntülerinin detayları ortaya çıktı
        Dehşet görüntülerinin detayları ortaya çıktı
        "Yatırımlar çabalarımıza olan güveni gösteriyor"
        "Yatırımlar çabalarımıza olan güveni gösteriyor"
        Depreme eşdeğer dans
        Depreme eşdeğer dans
        Orta Anadolu burada serinliyor
        Orta Anadolu burada serinliyor
        Geliş tarihi belli oldu!
        Geliş tarihi belli oldu!
        UFO iddialarına Pentagon'dan yanıt
        UFO iddialarına Pentagon'dan yanıt
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        O tokada 5 yıl hapis istemi
        O tokada 5 yıl hapis istemi
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Bebek bakışlı provokatif melek
        Bebek bakışlı provokatif melek
        Suda aşk
        Suda aşk
        Habertürk Anasayfa