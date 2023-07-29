KPSS Alan Bilgisi sınav yorumları ile 2023 KPSS soruları zor muydu, kolay mıydı?
KPSS soru yorumları araştırmaları bugünkü sınav ile beraber başladı. Memur olma hayaliyle KPSS Alan Bilgisi sınavına katılım sağlayanlar sosyal medyada KPSS soru yorumlarını paylaştı ve soruların zor mu, kolay mı olduğunu tartıştı. Adaylar "KPSS Alan Bilgisi sınav yorumları ile sorular nasıldı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 2023 KPSS Alan Bilgisi sınav yorumları hakkında bilgiler...
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KPSS Alan Bilgisi sınavı ilk oturumu 29 Temmuz yani bugün saat 10.15'te başladı. İki oturumu bugün düzenlenen sınavın 3. oturumu ise yarın gerçekleştirilecek. Sınavın sona ermesinin ardından sosyal medyadan KPSS soru yorumlarını sizlerle paylaştık. İşte, "2023 KPSS soruları nasıldı, zor muydu, kolay mıydı?" sorusunun yanıtına dair detaylar...
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KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS NASILDI?
ÖSYM tarafından memur alımı için düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı 29 Temmuz 2023 Cumartesi günü uygulandı.
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KPSS LİSANS SINAVI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?
Sınava katılım sağlayan adaylar KPSS Lisans sınav yorumları Twitter üzerinden #KPSS2023 etiketi ile paylaştılar.
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İŞTE 2023 KPSS SORU YORUMLARI
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