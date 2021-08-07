2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) sınav soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? sorusu KPSS sınavına katılan adaylar tarafından merak konusu oldu. Sınava giren vatandaşlar bugün ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS sınav sorularını ve cevaplarını öğrenmek istiyor. Peki, konuyla ilgili ÖSYM'den açıklama geldi mi? İşte detaylar...

KPSS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS alan bilgisi sınavı soruları ve cevapları ÖSYM tarafından henüz açıklanmadı ancak ÖSYM genellikle 1-2 gün içerisinde soruları adaylarla paylaşıyor. Bu kapsamda sınava ait kitapçıkların Pazartesi günü yayımlanması bekleniyor.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçları 16.09.2021 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.