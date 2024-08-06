Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) lisans oturumları, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ile tamamlandı. Öğretmen adayları, KPSS lisans Genel Yetenek testinin ardından ÖABT'ye katılım gösterdiler. Bu kapsamda, gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, KPSS ÖABT sonuç tarihi belli oldu mu? ÖABT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...