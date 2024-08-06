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        Haberler Bilgi Gündem KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS ÖABT sonuç tarihi açıklandı! KPSS ÖABT sonuç sorgulama ekranı

        Gözler KPSS sonuçlarında! 2024 KPSS ÖABT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonuçları için geri sayım devam ediyor. Binlerce aday, 4 Ağustos 2024 tarihinde Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne katıldı. Bu sınav, Türkçe, Matematik gibi branş dersleri ve İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri olmak üzere iki oturumda gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasıyla gözler KPSS ÖABT sonuçlarına çevrildi. Peki, 2024 KPSS ÖABT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖABT sınav sonuçları tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2024 - 18:56 Güncelleme: 06.08.2024 - 18:56
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        • 1

          Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) lisans oturumları, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ile tamamlandı. Öğretmen adayları, KPSS lisans Genel Yetenek testinin ardından ÖABT'ye katılım gösterdiler. Bu kapsamda, gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, KPSS ÖABT sonuç tarihi belli oldu mu? ÖABT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

        • 2

          KPSS LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ NE ZAMAN YAPILDI?

          ÖABT, 4 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Sınav, 10.15'te başladı. ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanı sınav saati ise 14.45 olarak belirlendi.

        • 3

          ÖABT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ÖABT sınav sonuçları 23 Ağustos 2024 tarihinde ÖSYM üzerinden ilan edilecek.

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