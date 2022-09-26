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KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 KPSS Lisans sonuçları kaç günde açıklanır?

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS Lisans sonuçları kaç günde açıklanır?

KPSS Lisans sınavı soruların çalındığı iddiası nedeniyle iptal edilmiş ve ileri bir tarihe ertelenmişti. Ertelenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri olmak üzere iki oturumda 18 Eylül 2022 Pazar günü gerçekleştirildi. ÖSYM, KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. İşte KPSS Lisans sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

26.09.2022 - 10:58 | Güncelleme: ABONE OL

  • KPSS sonuçları için geri sayım başladı. Ertelenen KPSS Lisans sınavı 18 Eylül Pazar günü ülke genelinde gerçekleştirildi. Sınavın geride kalmasıyla gözler "KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte ÖSYM 2022 KPSS Lisans sonuçları tarihi ile ilgili detaylar...

  • KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre; 18 Eylül'de başlayan KPSS maratonu, 9 Ekim tarihinde son oturumun yapılmasıyla bitecek. ÖSYM tarafından KPSS sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.

  • KPSS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

    Adaylar, KPSS sonuçlarını T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak; ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenebilir.

    Adaylar, sonuçların açıklamasıyla beraber; alınan puan, doğru veya yanlış cevap sayılarını öğrenebilecekler. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

  • ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

    ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

  • KPSS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

    ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, oturumların temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u yayımlandı.

    Sınava başvuran adaylar temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecek.

    Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci 28 Eylül 2022 saat 23.59'da sona erecek.

    KPSS TEMEL SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

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