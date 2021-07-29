Başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran'da gerçekleşen KPSS 2021 sınav tarihleri merak ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2021 KPSS A grubu sınavına girecek adaylar için sınav giriş belgelerini yayınladı. İşte KPSS A grubu ve Öğretmenlik sınav tarihleri...

2021 KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU!

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "01 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu ile 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 26 Temmuz 2021 tarihinde saat 10.00'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir." denildi.



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2021 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

Genel Yetenek-Genel Kültür : 1 Ağustos 2021, Saat: 10.15'te gerçekleşecek ve 130 dakika sürecek.

Eğitim Bilimleri : 1 Ağustos 2021, Saat: 14.45'te gerçekleşecek ve 100 dakika sürecek.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 7 Ağustos 2021, Saat: 10.15'te gerçekleşecek.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 7 Ağustos 2021, Saat: 14.45'te gerçekleşecek.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 8 Ağustos 2021, Saat: 10.152te gerçekleşecek.

ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 15 Ağustos 2021, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınav Saati : 14.45'te gerçekleşecek.