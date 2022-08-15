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KPSS sınav ve başvuru tarihleri takvimi belli oldu! ÖSYM ile 2022 KPSS sınavı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? KPSS ön lisans, ortaöğretim ve lisans sınavı başvuru ve sınav tarihleri ne zaman?

KPSS sınav takvimi 2022: KPSS ön lisans, ortaöğretim ve lisans sınavı ne zaman yapılacak?

Kamuda görev almak isteyen milyonlarca kişi KPSS sınav ve başvuru tarihlerine ilişkin araştırmalar yapıyor. KPSS ön lisans başvuruları için son güne girilirken KPSS ön lisans ücreti ve konuları merak konusu oldu. Ertelenen KPSS sınavı sonrasında yeni KPSS sınav ve başvuru takvimini sizler için haberimizde derledik. İşte ÖSYM 2022 KPSS sınav takvimi ile lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuru tarihleri hakkında tüm bilgiler...

15.08.2022 - 11:08 | Güncelleme: ABONE OL

  • KPSS ön lisans başvuruları devam ederken yeni KPSS takvimi araştırmaları hız kazandı. Beklenen açıklama Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'den geldi. Peki, KPSS ön lisans sınav tarihi hangi tarihte, başvurular için son gün ne zaman? İşte KPSS ücret yatırma ve KPSS sınav, başvuru tarihleri hakkında merak edilen ayrıntılar...

  • KPSS LİSANS SINAVI İPTAL EDİLDİ!

    ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı. ÖSYM Başkanı Ersoy şu açıklamalarda bulundu: "6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumları ertelenmiştir."

  • İPTAL EDİLEN KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

    2022 KPSS Lisans Sınavı iptal edildi. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı. ÖSYM Başkanı Ersoy şu açıklamalarda bulundu: "6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumları ertelenmiştir. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır. Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir."

  • KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    KPSS Ön Lisans başvuruları ise 3 Ağustos tarihinde alınmaya başladı. KPSS ön lisans son başvuru tarihi ise 15 Ağustos olarak belirlendi.

  • 2022 KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?

    ÖSYM tarafından yayınlanan yeni KPSS sınav takvimine göre; Kamu Personeli Seçme Ön lisans sınavı 9 Ekim tarihinde uygulanacak.

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