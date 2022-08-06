Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
KPSS sınav takvimi 2022: KPSS Ortaöğretim ve Ön Lisans sınavı ne zaman? ÖSYM 2022 KPSS ön lisans, DHBT sınavı başvuruları ne zaman başlıyor, bitiyor?

KPSS Ortaöğretim ve Ön Lisans sınav tarihleri belli oldu mu? ÖSYM takvimi ile 2022 KPSS başvuru ve sınav tarihleri

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy tarafından yapılan açıklama ile geçtiğimiz günlerde 31 Temmuz'da yapılan KPSS lisans oturumlarının iptal edildiği açıklandı. KPSS 2022 Genel Yetenek Genel Kültür lisans oturumunun iptal edilmesiyle gözler yeni sınav tarihlerine çevrildi. Sınav ücretinin alınmayacağı lisans oturumu dışında binlerce aday KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınav tarihlerini merak ediyor. İşte KPSS güncel bilgiler 2022...

06.08.2022 - 20:06 | Güncelleme: ABONE OL

  • KPSS ön lisans sınav ve başvuru tarihleri ile ilgili son dakika açıklaması ÖSYM'den geldi. ÖSYM Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi ve KPSS ön lisans başvurularının alınmasına ilişkin bilgileri paylaştı. Peki, 2022 KPSS ön lisans başvuru ve sınav tarihleri ne zaman? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

  • KPSS SINAVLARI İPTAL EDİLDİ!

    ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı. ÖSYM Başkanı Ersoy şu açıklamalarda bulundu:

    "6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumları ertelenmiştir."

  • 2022 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    KPSS Ön Lisans başvuruları ise 3 Ağustos tarihinde alınmaya başladı. KPSS ön lisans son başvuru tarihi ise 15 Ağustos olarak belirlendi.

    KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

    KPSS Ön Lisans oturumu 2 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

  • 2022 - KPSS ÖN LİSANS

    SINAV TARİHİ: 02.10.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 03.08.2022 - 15.08.2022

    KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

  • 2022 KPSS DHBT BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    ÖSYM'nin açıklamasına göre, 2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi başvuruları 07 – 17 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak.

    KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN?

    KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi 27 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.