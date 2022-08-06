KPSS ön lisans sınav ve başvuru tarihleri ile ilgili son dakika açıklaması ÖSYM'den geldi. ÖSYM Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi ve KPSS ön lisans başvurularının alınmasına ilişkin bilgileri paylaştı. Peki, 2022 KPSS ön lisans başvuru ve sınav tarihleri ne zaman? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...