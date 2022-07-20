Ön lisans, lisans ve ortaöğretim olmak üzere üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek KPSS sınavının Lisans oturumu başvuruları Haziran ayı itibarıyla tamamlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yayımladığı takvim üzerinden Kamu Personeli Seçme Sınavı oturum tarihlerini ve sonuç açıklanma tarihlerini duyurmuştu. Peki, KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? İşte KPSS lisans oturumu sınav giriş belgesi ve sınav yerleri hakkında bilgiler...