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KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 KPSS Lisans giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile KPSS sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulama ekranı

KPSS 2022 sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sınav yerleri açıklandı mı? KPSS Lisans giriş belgesi sorgulama

Haziran ayında başvuruları tamamlanan KPSS Lisans oturumuna az bir süre kala sınav giriş belgesi ve sınav yerleri duyuruları yakından takip ediliyor. Memur olma hayali kuran binlerce aday ÖSYM takvimi ile belirlenen sınav tarihleri ve başvuru detayları hakkında araştırma yapıyor. İşte 2022 KPSS lisans giriş belgesi ve sınav yerleri ile ilgili merak edilen soruların yanıtı...

20.07.2022 - 09:47 | Güncelleme: ABONE OL

  • Ön lisans, lisans ve ortaöğretim olmak üzere üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek KPSS sınavının Lisans oturumu başvuruları Haziran ayı itibarıyla tamamlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yayımladığı takvim üzerinden Kamu Personeli Seçme Sınavı oturum tarihlerini ve sonuç açıklanma tarihlerini duyurmuştu. Peki, KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? İşte KPSS lisans oturumu sınav giriş belgesi ve sınav yerleri hakkında bilgiler...

  • KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM sınav yerleri ve giriş belgesini genellikle sınavdan 10 gün öncesinde yayımlamaktadır. KPSS sınavının 31 Temmuz'da gerçekleştirilecek olması göz önüne alındığında sınav yerleri bilgisini de 21 Temmuz itibarıyla yayımlaması bekleniyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

    KPSS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

  • 2022 KPSS SINAV TARİHLERİ

    2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

    SINAV TARİHİ: 31.07.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022

  • 2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. Gün

    SINAV TARİHİ: 06.08.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022

  • 2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. Gün

    SINAV TARİHİ: 07.08.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022

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