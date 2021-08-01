2021 KPSS günü kimlik kartlarıyla ilgili sorun yaşayan KPSS adaylarına geçici kimlik kartı çıkarılabilmesi için açık olacak nüfus müdürlükleri araştırılıyor. İşte 2021 KPSS ne zaman, saat kaçta? sorusunun cevabı ve KPSS günü açık olacak nüfus müdürlükleri...

2021 KPSS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür sınavı, 1 Ağustos Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Sınav süresi 130 dakika (2 saat 10 dakika) olacak. Sınav süresinin ilk 100 dakikası (1 saat 40 dakika) ve sınavın son 15 dakikası salondan çıkmak yasak olacak.

Sınav saat 12.25'te sona erecek.

KPSS Eğitim Bilimleri sınavı ise 1 Ağustos Pazar günü saat 14.45'te başlayacak. Toplam 100 dakika sürecek olan sınav 16.15'te sona erecek.

Yine KPSS Eğitim Bilimleri oturumunun ilk 75 dakikası ve son 15 dakikası içinde salondan çıkmak yasak olacak.

ÖSYM'DEN UYARI

KPSS’ye dair ÖSYM’den bir de uyarı yayınlandı:

“01 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.”

“01 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.”

2021 KPSS GÜNÜ AÇIK OLACAK NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

Sınava girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 1 Ağustos 2021 Pazar günü 07.00 ile 14.30 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.

2021 KPSS GÜNÜ (1 AĞUSTOS) AÇIK OLACAK NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ