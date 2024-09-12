KPSS Ortaöğretim soruları zor muydu kolay mıydı? 2024 KPSS Ortaöğretim yorumları nasıl?
Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Ortaöğretim), 15 Eylül 2024 Pazar günü düzenlendi. Sınavda adaylara Genel Yenetek ve Genel Kültür testlerinden 60'şar soru olmak üzere toplam 120 soru soruldu. Sınavın ardından sosyal medyada KPSS Ortaöğretim sınavının zorluk derecesi ile ilgili paylaşımlar yapılmaya başlandı. Bu sebeple KPSS Ortaöğretim yorumları 2024 araştırmaları hız kazandı. Peki Bu sene KPSS Ortaöğretim sınav soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı? İşte 2024 KPSS yorumları ile zorluk ve kolaylık durumu…
- 1
KPSS Ortaöğretim yorumları 2024 yılı için araştırılıyor. Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim oturumu, 15 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Sınav sonrası adaylar, sosyal medya hesapları üzerinden sınavda hangi soru ve konularda zorlandıklarını belirten yorumlar yapmaya başladı. Peki, KPSS Ortaöğretim soruları zor muydu kolay mıydı, nasıldı? İşte sınavın zorluk seviyesi hakkında yapılan 2024 Ortaöğretim KPSS yorumları…
- 2
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI TAMAMLANDI!
Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Ortaöğretim), 15 Eylül 2024 Pazar günü düzenlendi.
Sınavda adaylara Genel Yetenek-Genel Kültür testlerinden 60’şar soru olmak üzere toplam 120 soru yöneltildi ve 130 dakika cevaplama süresi verildi.
- 3
2024 KPSS ORTAÖĞRETİM YORUMLARI
İşte sosyal medyada adayların yaptığı KPSS ortaöğretim yorumları...
-
- 4
- 5
- 6
-
- 7
- 8
- 9
-
- 10
- 11
- 12
-
- 13
- 14