KPSS ortaöğretim sınavında kalem silgi veriliyor mu? KPSS ortaöğretim sınavında emanetçi var mı yok mu?
KPSS ortaöğretim sınavı bugün yani 15 Eylül 2024 Pazar günü gerçekleşecek. Memur adayları sınava saatler kala, "KPSS'de kalem, silgi ve su veriliyor mu?" diye merak ediyor çünkü adaylar sınav salonlarına herhangi bir materyalle giriş yapamayacak. Peki, KPSS ortaöğretim sınavında kalem silgi veriliyor mu? KPSS ortaöğretim sınavında emanetçi var mı yok mu?
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ÖSYM'nin düzenlediği KPSS ortaöğretim sınavına ülkenin dört bir yanından binlerce öğrenci katılıyor. Sınava saatler kala öğrenciler KPSS ortaöğretin sınavında neler yasak sorularına cevap arıyor. Sınava su ile girip girilemeyeceğini merak eden öğrenciler konunun detayları hakkında araştırma yapıyor. Peki KPSS ortaöğretim sınavında kalem silgi veriliyor mu? KPSS ortaöğretim sınavında emanetçi var mı yok mu?
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KPSS SINAVINDAN KALEM VERİLİYOR MU?
KPSS ortaöğretim sınavına girecek adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacak. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir.
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2024 KPSS'DE EMANETÇİLER AÇIK MI?
KPSS sınav merkezlerinde emanetçiler olmayacak. Geçtiğimiz yıl 2023 yılında sınav merkezlerinde emanetçi bulunmazken bu sene de olmaması bekleniyor. Okul çevresinde emanetçilerin olma ihtimali olurken ilçeye göre değişiklik gösterebilir. ÖSYM'de yer alan bilgilere göre; Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmaz. Bu nedenle adaylar, kılavuzda belirtilen yasaklı maddeleri sınav binalarına getirmemelidir. 15 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ortaöğretim oturumlarına girerken gereken belgeler ve yasaklı olanlar listesi doğrultusunda sınav merkezlerinde emanetçiler bulunmayacak fakat okul dışındaki özel emanetçiler açık olabilir.
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KPSS SINAVINA SU GÖTÜRMEK YASAK MI?
Kamu Perosnel Seçme Sınavı'na su götürmek yasak değil fakat suyun şeffaf pet şişe içerisinde olması ve dışında herhangi bir bandrolun bulunmaması gerekmektedir.