ÖSYM'nin düzenlediği KPSS ortaöğretim sınavına ülkenin dört bir yanından binlerce öğrenci katılıyor. Sınava saatler kala öğrenciler KPSS ortaöğretin sınavında neler yasak sorularına cevap arıyor. Sınava su ile girip girilemeyeceğini merak eden öğrenciler konunun detayları hakkında araştırma yapıyor. Peki KPSS ortaöğretim sınavında kalem silgi veriliyor mu? KPSS ortaöğretim sınavında emanetçi var mı yok mu?