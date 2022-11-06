KPSS Ortaöğretim sınavından 80 puan almak için ise 67 – 72 arasında net yapmanız gerekir. 90 puan alabilmek için ise 87-92 arasında net yapılması gerekiyor.

Genel Yetenek sınavında yapılan netler avantaj olarak sayılır. Çünkü Türkçe ve Matematik sorularından oluşan Genel Yetenek sınav netleri daha fazla puan getirebiliyor.