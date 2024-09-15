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        Haberler Bilgi Gündem KPSS Ortaöğretim sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, sınav kaç dakika sürecek ve kaç soru sorulacak? 2024 KPSS Ortaöğretim sınav saati, tarihi ve oturum bilgisi

        KPSS Ortaöğretim ne zaman başlıyor, saat kaçta? 2024 KPSS Ortaöğretim sınav saati, tarihi ve oturum bilgisi

        KPSS Ortaöğretim sınavına bu yıl, 1 milyon 864 bin 867 aday başvurdu. Memur olmak için yarışacak adaylar, 130 dakikalık sınavda yüzden fazla çoktan seçmeli soruları yanıtlayacak. Sınav, 81 ilde ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da aynı anda yapılacak. Peki, KPSS Ortaöğretim sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek ve kaç soru sorulacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2024 - 07:58 Güncelleme: 15.09.2024 - 08:00
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        • 1

          Heyecanla beklenen KPSS Ortaöğretim sınavı bugün 81 ilde ve Lefkoşa'da yapılıyor. 1 milyon 864 bin 867 adayın başvurduğu sınavda 227 sınav merkezi, 5 bin 683 bina ve 99 bin 765 salon kullanılacak. Sonuçların 4 Ekim'de açıklanacağı sınavda binlerce aday memur olmak için yarışacak. Peki, KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor, kaç soru sorulacak? İşte, detaylar...

        • 2

          2024 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

          KPSS Ortaöğretim sınavı saat 10.15'te başlayacak. 130 dakikalık sınav 12.25'te sona erecek.

        • 3

          2024 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?

          Genel yetenek ve genel kültür testlerinin uygulanacağı sınavda adaylara 120 soru sorulacak. 130 dakika cevaplama süresi verilecek ve ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler.

        • 4

          2024 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Sınav sonuçları 4 Ekim 2024 tarihinde ÖSYM üzerinden ilan edilecek.

        • 5

          2024 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVA GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

          ÖSYM, KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi ekranını erişime açtı. Aşağıdaki linkten sınav giriş belgenizi alabilirsiniz.

          KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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