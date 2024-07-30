KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS Ortaöğretim başvurusu 30 Temmuz tarihinde sona eriyor. Bu akşam saat 23.59'a kadar online platform üzerinden başvuru ücreti ödenerek başvuru kaydı tamamlanabilecek.

30 Temmuz tarihinde başvuru süresi tamamlanacak olan KPSS Ortaöğretim sınavı 15 Eylül saat 10.15'te gerçekleşecek. Sınav 130 dakika sürecek. Sınavın sonuçları ise 4 Ekim tarihinde ilan edilecek.

Sınava başvuruda bulunmak isteyen adayların online platform üzerinden bankaların internet bankacılığı ya da mobil bankacılık hizmetini kullanarak 350 TL ödeme yapılması gerekecek. İsteyenler ÖSYM kartlı ödeme sistemini kullanarak odeme.osym.gov.tr adresine giriş yaparak ödemesini tamamlayabilecek.