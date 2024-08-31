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        Haberler Bilgi Yaşam KPSS önlisans sınavı ne zaman, saat kaçta? ÖSYM 2024 sınav takvimi ile önlisans KPSS tarihi, sınav saati, soru dağılımı ve oturum bilgisi

        KPSS önlisans sınavı ne zaman, saat kaçta? Önlisans KPSS tarihi, sınav saati, soru dağılımı

        Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans sınavı için geri sayım sürüyor. Önlisans tarihi, saati, oturum bilgisi gibi detaylar ÖSYM tarafından açıklandı. Sınavdan önce KPSS sınav yerleri ÖSYM'nin AİS ekranı https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden yayınlandı. Kamuya personel olmak isteyen vatandaşlar KPSS önlisans tarihi ve saatini sorguluyor. Peki KPSS önlisans sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte, 2024 KPSS önlisans tarihi, sınav saati, soru dağılımı ve oturum bilgisi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2024 - 08:19 Güncelleme: 31.08.2024 - 08:34
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        • 1

          KPSS önlisans tarihleri adaylar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. 2024 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak "ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi" belli oldu. Memur olmak isteyen ancak önlisans mezunu olan adaylar aramalarını hızlandırdı. Peki, KPSS önlisans 2024 ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

        • 2

          KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 KPSS sınav takvimiyle birlikte ön lisans sınavı tarihi belli oldu.

          Buna göre; KPSS ön lisans sınavı 1 Eylül 2024 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve sınav 12.15'te sona erecek.

        • 3

          KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

          KPSS sınav yerleri ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden açıklandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 22 Ağustos 2024 tarihinde saat 15.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

          SORU DAĞILIMI

          KPSS Önlisans sınavı, iki ana bölümden oluşur: Genel Yetenek ve Genel Kültür. Bu iki bölümde adaylara toplam 120 soru sorulur. KPSS Önlisans sınavının konuları Türkçe, matematik, tarih, coğrafya ve vatandaşlık olmak üzere 5 ana dersten oluşmaktadır.

          Genel yetenek bölümünde 30 Türkçe ve 30 matematik sorusu bulunmaktadır.

        • 4

          SINAV KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

          2024 KPSS ön lisans sınavında adaylara toplam 120 soru sorulacak.

          Genel Kültür'den 60, Genel Yetenek'ten 60 soru sorulacak.

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