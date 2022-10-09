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BİTTİ... KPSS Önlisans sona erdi! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'nin verdiği tarih

KPSS Önlisans sona erdi! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bugün yani 9 Ekim Pazar günü saat 10.15'te başlayan KPSS Önlisans sınavı sona erdi! "KPSS Önlisans cevap anahtarı ve soru kitapçığı ne zaman açıklanacak?" ve "KPSS Önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularının cevabı araştırılıyor. İşte merak edilen soruların cevabı...

09.10.2022 - 12:45 | Güncelleme: ABONE OL

  • KPSS Önlisans sınavı başladı... Adaylara ÖSYM'den kritik 15 dakika uyarısı geldi. Adaylar sınav salonlarına saat 10.00'da alındı. Saat 10.00'dan sonra salonlara alım yapılmadı. 150 dakika süren sınavın ardından gözler sonuçlara çevrildi. Öte yandan KPSS Önlisans soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı da merak ediliyor. İşte KPSS Önlisans sınavıyla ilgili emrak edilenler...

  • KPSS ÖNLİSANS SAAT KAÇTA BAŞLADI?

    2022- KPSS Önlisans sınavı 9 Ekim 2022 Pazar günü yani bugün yapılıyor. 

    ÖSYM tarafından yapılan duyuruda "09 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Ön Lisans için adaylar, 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır." İfade edildi. Sınav saat 10.15'te başladı. 150 dakika süren sınav saat 12.45'te sona erdi.

  • KPSS ÖNLİSANS CEVAP ANHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    2022 KPSS önlisans soru kitapçığı ve cevap anahtarının henüz ne zaman açıklanacağı bilinmiyor. Ancak geçmiş sınavlardaki temayüller göz önüne alındığında KPSS Önlisans soru kitapçığı ve cevap anahtarının sınavdan sonra birkaç saat içerisinde açıklanması bekleniyor.

    Adaylar soru kitapçığı ve cevap anahtarına ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden paylaşılan linke tıklayarak ulaşabilecekler.

     

  • KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM tarafından kamuoyuyla paylaşılan sınav kılavuzuna göre 2022 KPSS Önlisans sonuçları 3 Kasım 2022 günü ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden açıklanacak. Adaylar sonuçara ÖSYM sonuç sayfası üzerinden TC kimlik no ve ÖSYM şifreleri ile veya ÖSYM'nin e-Devlet uzantısı üzerinden e-Devlet şifreleri ve TC Kimlik numaraları ile giriş yaparak ulaşabilecekler.

     

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