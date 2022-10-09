KPSS ÖN LİSANS SINAVI’NDA 4 YANLIŞ 1 DOĞRU GÖTÜRÜR MÜ?

Sınav sürecinde yer alan adayın testi kendi içinde değerlendirmeye tabi tutuluyor. Sınavda yapılan her testte, doğru cevap sayısından, yanış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puan elde ediliyor. Bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar ortaya çıkıyor.

Bu nedenle adayların 4 yanlış yaptığı soru, 1 doğrusunu götürecek.