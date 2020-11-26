KPSS ön lisans sonuçları açıklandı. Sonuçların ardından KPSS ön lisans 60 puan ile astsubay olunup olunamayacağı ise en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralara yerleşti. Peki, KPSS ön lisans 60 puan ile astsubay olunur mu? İşte, ASEM puanları...



Astsubaylık için KPSS P93 ile başvuru yapılıyor. Adayların ise en az 60 veya 65 puan almaları gerekiyor. Bununla birlikte her birim için ayrı ayrı kontenjan açılıyor. Başvurular arasında en yüksek puandan en düşüğe doğru sıralama yapılacak mülakat için gerekli sayı sağlanıyor. İşte geçtiğimiz yılın taban puanları...