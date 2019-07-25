KPSS ÖABT sınavı ne zaman? Sorusu öğretmenler tarafından merak konusu oldu. 28 Temmuz'da milyonlarca aday öğretmenlik sınavına katılacak. KPSS ÖABT sınavına katılacak adaylar için ÖSYM tarafından sınav giriş belgesi de yayınlandı. Sınav günü kötü bir sürpriz yaşamak istemeyen adaylar sınav yerlerini öğrenmeleri tavsiye ediliyor.

KPSS ÖABT SINAVI NE ZAMAN SAAT KAÇTA 2019

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı 28 Temmuz 2019'da gerçekleşecek. KPSS ÖABT Sınavı saat 10'da başlayacak. 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ 2019

KPSS ÖABT sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından yayınlandı. Sınav yerlerine ulaşmak için https://ais.osym.gov.tr adresine tıklayabilirsiniz.

KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ YERLERİ