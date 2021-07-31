KPSS'ye hazırlanan adaylar için büyük an geldi. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavına memur olmak isteyen herkes girmek zorunda. KPSS, ÖSYM tarafından düzenleniyor. İşte KPSS tarihi ve saatleri...

2021 KPSS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

1 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı iki oturum şeklinde gerçekleşecek.

Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı saat 10.15'te başlayacak ve 130 dk sürecek.

Eğitim Bilimleri sınavı saat 14.45'te başlayacak ve 100 dk sürecek.

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumlarında ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

2021 KPSS GÜNÜ AÇIK OLACAK NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

Sınava girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 1 Ağustos 2021 Pazar günü 07.00 ile 14.30 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.