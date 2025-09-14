KPSS ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? KPSS Alan Bilgisi tarihi, saati ve oturum bilgisi
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi için tarih araştırmaları başladı. Geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından açıklanan KPSS giriş yerlerinin ardından, sınava katılım sağlayacak olan memur adayları, hangi okullarda sınava gireceklerini öğrendi. Peki, 2025 KPSS ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?
2025 KPSS Alan Bilgisi sınavı tarihi, memur olabilme hayaliyle sınava girecek olan binlerce kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 KPSS sınav takvimi belli oldu. Peki, KPSS Alan Bilgisi sınavı ne zaman? İşte, 2025 KPSS tarihi, saati ve oturum bilgisi
KPSS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
14 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak 2025-KPSS A Grubu Sınavı’nın Alan Bilgisi 3. Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Sınav 10.15'te başlayacak.
KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?
2025 KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınavları için geri sayım başladı. Bu hafta sonu gerçekleşecek olan KPSS sınavları için giriş yerleri ÖSYM AİS aracılığıyla sorgulanıyor.
KPSS 2025 SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ OLMAK ZORUNDA MI?
Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar internetten edinecekleri Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur.
Adaylar, bu belgelerinin dökümünü yazıcıdan edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.