Yeni sene başladığından beri en çok araştırılan konulardan biri de 2022 ÖSYM sınav takvimi ve 2022 KPSS tarihleri oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2022 KPSS sınavları ne zaman sorusunun cevabı belli oldu. 18/3/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda ilk olarak 2002 yılında ÖSYM tarafından hazırlanıp, uygulanmaya konan KPSS sınavı için tarihleri duyuruldu. Bilindiği gibi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen adayların işe alım şartlarından biri de ilgili KPSS sınavına ait bir puana sahip olmak. İşte 2022 KPSS tarihleri