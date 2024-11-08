KPSS Lisans'ta 4 soru iptal edildi! KPSS Lisans'ta hangi sorular iptal edildi?
ÖSYM tarafından 14 Temmuz'da gerçekleştirilen KPSS Lisans sınavında 4 soru yargı kararları gereği iptal edildi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, adayların puanlarında yeniden değerlendirme yapıldığı bildirildi. Peki, KPSS Lisans'ta hangi sorular iptal edildi? İşte, ÖSYM tarafından yapılan açıklama...
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ÖSYM tarafından 14 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilen KPSS Lisans sınavında Genel Kültür-Genel Yetenek oturumunda yer alan Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki toplam dört sorunun iptal edildiği açıklandı. Adayların puanları yeniden değerlendirildi. İşte, iptal edilen sorular ve diğer detaylar...
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2024 KPSS LİSANSTA 4 SORU İPTAL EDİLDİ
ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, "14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Lisans'ın Genel Kültür-Genel Yetenek Oturumunda yer alan Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığına göre 3 ve 29 numaralı soruları ile Genel Kültür-Genel Yetenek Oturumunda yer alan Genel Kültür Testi Temel Soru Kitapçığına göre 33 ve 36 numaralı soruları, yargı kararları gereği iptal edilerek yeniden değerlendirme yapılmıştır." dendi.
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KPSS PUANLARI YENİDEN HESAPLANDI
Adaylar, yargı kararı gereği yapılan değerlendirme sonuçlarına 7 Kasım 2024 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir" denildi.
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ÖSYM KPSS LİSANS SONUÇ SORGULAMA EKRANI
KPSS Lisans sınavında 4 sorunun iptal edilmesinin ardından, puanlarda yeniden değerlendirme yapıldı. Aşağıdaki linkten yeni puanınızı öğrenebilirsiniz.