Kamu Personel Seçme Sınavı 2022 KPSS, 81 il ve merkezi ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa dda dahil olmak üzere toplamda 104 sınav merkezinde 31 Temmuz 2022 tarihinde uygulanıyor. Genel Yetenek - Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarından oluşan sınavın ardından KPSS soru yorumları araştırmaları hız kazanacak. Genel Yetenek - Genel Kültür oturumu saat 10:00'da başlarken Eğitim Bilimleri oturumu ise 14:30 itibariyle başlayacak. Memur olma hayaliyle sınava giren adaylar sınavın hemen ardından "2022 KPSS sınav soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı?" sorusu tartışılacak. İşte, KPSS lisans sınav yorumları ile sorular hakkında merak edilenler...