KPSS lisans sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Devlet memuru olmak isteyen binlerce aday 12-13 Eylül tarihleri arasında KPSS sınavında ter dökmüştü. ÖSYM akademik takviminde KPSS lisans sınav sonuçlarının açıklanacağını duyurdu.

KPSS LİSANS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KPSS Lisans sonuçları ÖSYM tarafından duyurulan takvime göre 22 Ekim tarihinde sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine sunulacak

KPSS LİSANS SORU VE CEVAPLARI 2020

2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) Oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

06 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10’ları aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 14 Eylül 2020 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

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