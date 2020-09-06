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KPSS Lisans saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? KPSS sınav süreleri açıklandı! ÖSYM KPSS saatleri

KPSS Lisans sınavı bugün uygulanacak. Adaylar "KPSS Lisans saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?" sorusunun yanıtını merak ediyorlar. ÖSYM KPSS Lisans sınav sürelerini açıkladı. İşte KPSS sınav saati ile ilgili merak edilenler...

06.09.2020 - 09:16 | Güncelleme: ABONE OL
KPSS saat kaçta

2020 KPSS Lisans sınavı 6 Eylül bugün uygulanacak. Adaylar KPSS'nin saat kaçta başlayacağını ve kaçta biteceğini merak ediyorlar. ÖSYM KPSS sınav sürelerini duyurmuştu. İşte KPSS sınav giriş belgesi ve sınav tarihleri...

KPSS LİSANS SINAV TARİHİ

KPSS Lisans sınavı 6 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak. Adaylar Genel Yetenek-Genel Kültür KPSS sınavına saat 10.15'te başlayacak. KPSS 130 dakika sürecek. KPSS saat 12.25'te bitecek. Sınav sonuçları ise 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

Eğitim Bilimleri KPSS sınavı saat 14.45'te başlayacak. 16.25'te sona erecek.

KPSS SINAV TARİHLERİ, SINAV SAATLERİ, SINAV SÜRELERİ

Genel Yetenek-Genel Kültür : 6 Eylül 2020, Saat: 10.15, 130 dakika

Eğitim Bilimleri : 6 Eylül 2020, Saat: 14.45, 100 dakika

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 12 Eylül 2020, Saat: 10.15

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 12 Eylül 2020, Saat: 14.45

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 13 Eylül 2020, Saat: 10.15

ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 20 Eylül 2020, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınav Saati : 14.45

ÖSYM KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ

KPSS Lisans sınav giriş yerlerini ÖSYM'nin AİS sisteminden öğrenebilirsiniz. ÖSYM AİS giriş için tıklayınız.

ÖSYM AİS GİRİŞ 2020

ÖSYM'DEN KPSS SINAV DUYURUSU

06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak 2020-KPSS Lisans Sınavına (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 06 Eylül 2020 Pazar günü 07.00 ile 14.30 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebileceklerdir. “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve güncel bir fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.

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