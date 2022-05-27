KPSS başvurusunu henüz tamamlayamayan adaylar başvuru sürecini yakından takip ederken, başvuru nasıl, nereden yapılılır gibi soruların yanıtını merak edip araştırmaya başladı. Memur olma hayaliyle kendi branşı ve katagorisinden sınava girecek olan adaylar için sınava geri sayım başladı. . Peki KPSS lisans başvuruları ne zaman bitiyor, KPSS sınavları ne zaman? İşte KPSS sınavına ilişkin tüm detaylar...