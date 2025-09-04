KPSS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 7 Eylül 2025 Pazar KPSS günü toplu taşıma bedava mı, saat kaça kadar?
Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2025-KPSS A Grubu) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, 7 Eylül 2025 Pazar günü düzenlenecek. Söz konusu sınava girecek adaylar ve öğretim görevlileri, ''KPSS günü toplu taşıma ücretsiz mi?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavların çoğunda sınav günü metro, metrobüs ve otobüsler ücretsiz olarak adayların ve öğretim görevlilerinin hizmetine sunuluyor. Peki, 7 Eylül 2025 Pazar günü KPSS için metro, metrobüs, otobüs, Marmaray, tramvay bedava mı, saat kaça kadar? İşte detaylar...
Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS A Grubu) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 7 Eylül 2025 tarihinde; Alan Bilgisi oturumları ise 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde yapılacak. Bu Pazar uygulanacak Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılacak olan adaylar ve öğretim görevlileri ‘’KPSS günü toplu taşıma ücretsiz mi?’’ sorusuna yanıt arıyor. Sınav öncesi ve sonrasında toplu ulaşım araçlarını kullanacak olanlar resmi açıklamaları takip ediyor. Peki, 7 Eylül Pazar günü toplu taşıma ücretsiz mi, saat kaça kadar? İşte, KPSS için metro, metrobüs, otobüs, Marmaray, tramvay bedava mı olacak sorusunun yanıtı.
KPSS A GRUBU GY-GK OTURUMU SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?
Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS A Grubu) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, 7 Eylül Pazar günü düzenlenecek.
Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika (2 saat 10 dakika) sürecek.
Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
KPSS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
KPSS sınav yerlerine ulaşmak için toplu taşımadan yararlanacak adaylar, 7 Eylül Pazar günü ulaşımın ücretsiz olup olmadığı hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi.
Ancak KPSS günü toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.
SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ GEREÇ VE EŞYALAR
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına,
Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kağıt/madeni 17 para, anahtarlıksız basit anahtar, görüntü alma, kayıt yapma ve kablosuz iletişim sağlama özelliği bulunmayan bir adet ulaşım kartı (veya banka kartı/kredi kartı), basit tokalı kemer, basit tel toka, lastik toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,
Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,
Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,
Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,
Bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,
Kutu/şişe içerisinde ilaçla
gelmeleri kesinlikle yasaktır (Engeli/sağlık sorunu olan adaylardan sınava engeli/sağlık sorunu nedeniyle bir araç gereç vb. ile girmesi gerekenlerin, kılavuzun “ENGELİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR” maddesini dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.).
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre KPSS sınav sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
